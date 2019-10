Reichweite vergrössern?

Die richtige Werbeagentur auswählen

Werbeagentur - Wie finden Sie die passende?

Nutzen Sie eine Art Checkliste, wenn Sie auf die Suche nach der richtigen Werbeagentur gehen. (Lizenz: CC BY 2.0) / Sebastiaan ter Burg

Die richtige Werbeagentur kann die Entscheidung für Ihren Erfolg sein. Werbeagenturen gibt es wie Sand am Meer. Es ist für Sie also sehr schwer, ohne Vorkenntnisse oder sichere Empfehlungen die für Sie passende Werbeagentur zu finden. Fehler können teuer werde und über Erfolg und Misserfolg Ihres Unternehmens oder Produktes entscheiden. Versuchen Sie daher ein paar Punkte als eine Art Checkliste durchzuprüfen, wenn Sie auf die Suche nach der richtigen Werbeagentur gehen. Es muss einfach alles passen.

Wichtige Checkpunkte für Sie



Zunächst muss die richtige Werbeagentur in der Lage sein, für Sie, Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt eine ganzheitliche Content-Strategie zu entwickeln, damit Ihr Produkt oder Ihre Firma von Anfang an einen roten Faden in der Produkt-Strategie hat. Aufgrund dieser strategischen Analyse können dann auch die vielen unterschiedlichen Werbemittel und Marketing-Kanäle eingesetzt werden - aber die Strategie muss stimmig sein und am Anfang stehen. Ausserdem muss die Werbeagentur in der Lage sein, nicht nur die richtigen Tools für Sie einzusetzen, sondern auch deren Erfolg belegbar zu überprüfen und zu messen.



Persönlicher Kontakt



Schliessen Sie keinen Beratungsvertrag, ohne einen persönlichen Ansprechpartner in der Agentur kennengelernt zu haben. Die Chemie muss auch auf menschlicher Ebene stimmen und Sie das Gefühl haben, dass der Ansprechpartner Sie, Ihr Produkt und Ihre Firma versteht - und sich im besten Fall dafür begeistern kann. Sonst bekommen Sie Beratung von der Stange.



Referenzen



Versuchen Sie, aussagefähige Referenzen der Werbeagentur zu finden. Wenn es bekannte Firmen gibt, die schon länger und nicht nur einen Auftrag mit der Agentur zusammenarbeiteten, spricht das für den Erfolg und ist ein gutes Zeichen.





(ps)

publiziert: Mittwoch, 2. Oktober 2019 / 19:24 Uhr , aktualisiert: Mittwoch, 2. Oktober 2019 / 19:49 Uhr